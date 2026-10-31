بعد دفعه مشجعا.. مراقبو المكسيك يستدعون حجار

استُدعي الفرنسي إسحاق حجار، سائق فريق ريد بُل، للمثول أمام مراقبي سباق جائزة المكسيك الكبرى للفورمولا 1، بعد أن دفع أحد المشجعين، الذي كان يريد التقط صورة شخصية معه، في المنطقة المخصصة للفرق «بادوك».

وأوضح المراقبون في بيان صحافي، السبت، أن حجار، صاحب الـ22 عامًا، إلى جانب ممثل عن فريقه، سيمثلان أمامهم عند الـ 10:15 صباحًا بالتوقيت المحلي، للنظر في واقعة سوء سلوك.

وقبيل انطلاق الحصة الأولى من التجارب الحرة، ظهر الجمعة، دخل حجار في احتكاك بسيط مع أحد المشجعين، وبينما كان متوجهًا إلى مرآب ريد بُل، وبعد أن سمح لمشجع شاب بالتقاط عدة صور معه، اعترض مشجع آخر طريقه.

وأثناء محاولته التقاط صورة سيلفي معه، أبعده السائق الفرنسي بذراعه في البداية، ثم بعد التقاط الصورة، ومع استمرار المشجع في الوقوف في طريقه، دفعه بيد واحدة قبل أن يواصل سيره نحو مرآبه.

ويخوض حجار، الذي قد يتعرض لعقوبة، موسمه الثاني في فورمولا 1، والأول مع ريد بُل إلى جانب الهولندي ماكس فيرستابن، بطل العالم، المتوج باللقب أربع مرات.

ويحتل حجار حاليًا المركز الثامن في ترتيب بطولة العالم للسائقين، بعدما صعد على منصتي تتويج خلال الموسم.

ومدد الفريق النمساوي عقد السائق الفرنسي، سبتمبر الماضي، حتى عام 2027.