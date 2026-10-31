النصر يطير إلى طشقند.. وآنج يضم 5 لاعبين

غادرت بعثة فريق النصر الأول لكرة القدم، السبت، إلى طشقند العاصمة الأوزبكية، عبر طائرة خاصة من مطار الأحساء الدولي استعدادًا لمواجهة باختاكور، الإثنين، ضمن الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا للنخبة، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وكانت «الرياضية» أشارت، الجمعة، إلى أن بعثة النصر ستعود من طشقند بعد المباراة مباشرة إلى القصيم قبل مواجهة الحزم، الجمعة المقبل، في دوري روشن.

وأوضحت «الرياضية» أن الأسترالي آنج بوستيكوجلو، مدرب النصر، استبعد الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، قائد الفريق، وزميليه الفرنسيين محمد سيماكان وكينجسلي كومان من القائمة المغادرة إلى أوزبكستان.

وبيّن المصدر ذاته أن المدرب الأسترالي ضم عبد الرحمن سفياني، وعبد الهادي العلوان وعبد الرحمن العتيبي، حارسي المرمى، وراكان الغامدي وعواد أمان قبل مواجهة باختاكور.

وكان الأسترالي آنج بوستيكوجلو، مدرب الفريق، منح لاعبيه إجازة لمدة يوم واحد عقب الانتصار على ضيفه الخلود 5ـ3، أحرزها رونالدو ثلاثة أهداف «هاتريك»، وصنع مواطنه جواو فيليش أربعة أهداف.

ويحتل النصر المركز التاسع في دوري أبطال آسيا للنخبة برصيد ثلاث نقاط من انتصار وخسارة بفارق مباراة عن بقية الفرق المشاركة في البطولة بعد تأجيل مواجهة الوصل الإماراتي في الجولة الماضية.