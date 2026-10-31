أمام الاتفاق.. رازوفيتش يستعين بـ7 أجانب ويستبعد الكويكبي

استعان الصربي فوك رازوفيتش، مدرب فريق التعاون الأول لكرة القدم، بسبعة عناصر أجنبية في القائمة الأساسية أمام الاتفاق ضمن الجولة الـ 12 من دوري روشن السعودي، السبت، على ملعبه في بريدة.

واختار المدرب الصربي قائمة أسماء ضمت البرازيلي مايلسون سانتوس ومحمد الصاعدي وناصر الهليل والجزائري زين الدين بالعيد وإبراهيم محنشي والبلغاري مارين بيتكوف والمغربي أشرف المهديوي وفارس الغامدي والألباني نديم بايرامي والإيفواري بارفيه جوياجون والمغربي عبد الرزاق حمد الله.

واستبعد رازوفيتش من قائمة المباراة الثنائي محمد الكويكبي لتعرضه إلى وعكة صحية وراكان الطليحي للإصابة.

ووضع المدرب الصربي المهاجم المغربي يونس البحراوي في قائمة البدلاء.

ويحتل التعاون المركز 17 في سلم الترتيب برصيد أربع نقاط من أربعة تعادلات وسبع خسائر دون أي انتصار، فيما يأتي الاتفاق في المركز السابع برصيد 18 نقطة من خمسة انتصارات وثلاثة تعادلات ومثلها خسائر.