العبود السادس في ترتيب نهائيات لعبة TFT

سجّل السعودي رعد العبود «Renekten»، حضورًا لافتًا على الساحة الدولية، بعدما أنهى منافسات اليوم الأول من نهائيات أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا الإقليمية المؤهلة لكأس العالم للعبة Teamfight Tactics TFT EMEA Regional Finals 2026 في المركز السادس بالترتيب العام، وبفارق نقطة واحدة فقط عن متصدر الترتيب.

وحسبما أوضحه البيان الصحافي، جاء هذا الأداء وسط منافسة قوية جمعت 32 لاعبًا من نخبة محترفي اللعبة في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، حيث أظهر العبود، الممثل السعودي الوحيد في البطولة، مستوى تنافسيًا قويًا، وقدرة عالية على التخطيط الاستراتيجي، وإدارة الموارد، واتخاذ القرارات الحاسمة تحت الضغط، ليؤكد على حضوره بين أبرز المنافسين على المستوى الإقليمي.

ولم تُحسم المنافسة بعد، إذ يواصل العبود مشواره الأحد، في مواجهات حاسمة يسعى خلالها إلى تعزيز موقعه في الترتيب العام، والمنافسة على اللقب الإقليمي، وانتزاع إحدى بطاقات التأهل إلى كأس العالم Tactician’s Crown 2026.

ويعكس هذا الحضور تطور مستوى المواهب السعودية في الرياضات الإلكترونية، وقدرتها على المنافسة في المحافل الدولية، وسط تطلعات أن يواصل العبود أداءه القوي، ويحقق تأهلًا تاريخيًا إلى كأس العالم، رافعًا اسم بلاده عاليًا.