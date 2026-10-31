أكوستا أولا

حصد الإسباني بيدرو أكوستا، دّراج فريق ريد بُل ريسينج، السبت، المركز الأول في سباق السرعة المنظم في جائزة ماليزيا الكُبرى، ضمن بطولة العالم للدراجات النارية «موتو جي بي» (رويترز ـ الفرنسية)