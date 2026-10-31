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أكوستا أولا

2026.10.31 | 04:16 pm
حصد الإسباني بيدرو أكوستا، دّراج فريق ريد بُل ريسينج، السبت، المركز الأول في سباق السرعة المنظم في جائزة ماليزيا الكُبرى، ضمن بطولة العالم للدراجات النارية «موتو جي بي» (رويترز ـ الفرنسية)
أكوستا أولا

أكوستا أولا

أكوستا أولا

أكوستا أولا

أكوستا أولا