حصة تدريبية

خاض لاعبو فريق ريال مدريد الإسباني الأول لكرة القدم، السبت، حصة تدريبية، استعدادًا لمواجهة راسينج سانتاندير، الأحد، ضمن منافسات دوري «لاليجا» (المركز الإعلامي ـ ريال مدريد)