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حصة تدريبية

2026.10.31 | 04:18 pm
خاض لاعبو فريق ريال مدريد الإسباني الأول لكرة القدم، السبت، حصة تدريبية، استعدادًا لمواجهة راسينج سانتاندير، الأحد، ضمن منافسات دوري «لاليجا» (المركز الإعلامي ـ ريال مدريد)
حصة تدريبية

حصة تدريبية

حصة تدريبية

حصة تدريبية