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الجولة الأوروبية
2026.10.31 | 04:20 pm
انطلقت أولى منافسات الجولة الأوروبية لهوكي الجليد، السبت، بمواجهة منتخب سويسرا والتشيك بمدينة سودرتاليا السويدية (الفرنسية)
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