الإصابة تحرم الاتفاق من خدمات ديمبيلي أمام التعاون

استبعد الأسترالي آرثر باباس، مدرب فريق الاتفاق الأول لكرة القدم، الثلاثي الفرنسي موسى ديمبيلي ومواطنه ريان ميسي وراضي العتيبي عن قائمة الأسماء المشاركة أمام التعاون، ضمن الجولة الـ 12 من دوري روشن السعودي على ملعب الأخير في بريدة، السبت، وفق ما أعلنه حساب النادي الرسمي في منصة «إكس».

وتعرض ديمبيلي إلى إجهاد بالعضلة الخلفية، وميسي لتمدد الرباط الداخلي، والعتيبي لتمزق من الدرجة الثانية بالعضلة الضامة.

واختار المدرب الأسترالي قائمة ضمت السلوفاكي مارك روداك والإسكتلندي جاك هندري والبرازيلي بيدرو هنريكي ومدالله العليان وعبد الله خطيب والسلوفاكي أوندري دودا والكوسوفي بيرسانت سيلينا والإيفواري عبد الله كانتي وسلطان هارون وخالد الغنام والسويدي جوردان لارسون.

ويحتل الاتفاق المركز السابع برصيد 18 نقطة من خمسة انتصارات وثلاثة تعادلات ومثلها خسائر، وفيما يأتي التعاون في المركز 17 في سلم الترتيب برصيد أربع نقاط من أربعة تعادلات وسبع خسائر دون أي انتصار.