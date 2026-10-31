أخضر 15 يخسر تجريبية إسكتلندا

خسر المنتخب السعودي تحت 15 عامًا أمام نظيره الإسكتلندي بنتيجة 2ـ0 في المباراة التي جمعتهما، السبت، ضمن الدورة الدولية التجريبية في تركيا.

ودخل المدرب الإسباني بيري أوليف المباراة بقائمة مكونة من عبد المحسن الغنيم في حراسة المرمى، ومبارك مسرحي وعبد الله الشبيب وهمام سناري وخالد الحربي ووليد السلمي ومشاري بن جمعان وعبد الله المهري وصبري الزبيدي ومحمد اليامي ويزن العلي.

ويعاود أخضر 15 عامًا، الأحد، تدريباته استكمالًا لمنافسات الدورة الدولية التجريبية في تركيا، التي تمتد منافساتها حتى الثالث من نوفمبر المقبل.