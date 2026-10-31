ماتياس.. «باتمان» الصغير.. راقص الفانك وقاهر الأهلي

إنهار منزل عائلته في ضواحي ريو دي جانيرو قبل أن يحترف ويلعب في صفوف فريقه الأول، ولولا مساعدة سيدة كانت والدته تعمل لديها لما أُعيد بناؤه، وبعد أعوام وقف في ملعب «إس إتش جي أرينا» بالعاصمة الرياض، وأسكن الكرة شباك فريقه السابق بعد 66 ثانية، ولم يرفع يديه احتفالًا.

ولد ريكاردو ماتياس دا سيلفا، مهاجم فريق الشباب الأول لكرة القدم، 25 يوليو 2006 في مدينة نوفا إيجواسو بولاية ريو دي جانيرو، والدته عملت لدى سيدة ساعدتها لاحقًا في ترميم البيت المنهار، ووالده عاطل عن العمل في أغلب الوقت لا يغادر المنزل، اشتهر في الحي بنظارته الشمسية التي لا تفارقه حتى بالظلام، أخرجها ماتياس من المنزل ذات مرة وهو مراهق، فأطلق عليه أصدقاؤه لقب «باتمان»، ويحتفل بأهدافه مقلدًا قناع الشخصية السينمائية الشهيرة، ويقول صديقه جوناثان مورايس: «إنه يستحق الكثير، لديه قلب نقي».

بدأ اللعب في «البيلادات» وهي مباريات الأحياء الشعبية، ثم مثّل فريق «بافاناس» المحلي، وخاض بعدها تجارب هاوية في مدينته قبل أن ينضم عام 2021 إلى فئات الشباب في نادي فيروفيارية بولاية ساو باولو، وبرز في بطولة باوليستاو تحت 15 عامًا، ثم انتقل إلى إنترناسيونال مطلع 2022 وعمره 15 عامًا، وسكن في مركز «سيليرو دي آسيس» في مدينة ألفورادا.

استُدعي إلى منتخب البرازيل تحت 17 عامًا للمرة الأولى في سبتمبر 2022، وشارك في خمس مباريات بالبطولة الجنوب أمريكية 2023 وسجل هدفًا وصنع آخر، وسجل ثلاثة أهداف في ثلاث مباريات بكأس ساو باولو للناشئين 2024، وأحرز أول أهدافه مع الفريق الأول في أكتوبر 2024 بتعادله في الوقت بدل الضائع أمام كورينثيانز.

جدد عقده بعدها بأيام حتى نهاية 2028 مع شرط جزائي قدره 65 مليون يورو للأندية الأجنبية، وقال حينها: «أنا سعيد جدًا بالبقاء في النادي، هو نادٍ احتضنني كثيرًا، وتعلمت الكثير من اللاعبين»، وكان هولندي بي إس في قد سأل عنه، ونال لقب بطولة الجاوتشو 2025 مع إنترناسيونال، ولقب بطولة أمريكا الجنوبية تحت 20 عامًا في العام ذاته.

في 4 يناير 2026 اشترى الأهلي السعودي عقده من إنترناسيونال مقابل 10 ملايين يورو، لكنه لم يشارك سوى في ست مباريات بإجمالي 87 دقيقة دون أهداف وصنع هدفًا واحدًا، فوافق الأهلي في 6 سبتمبر 2026 على إعارته إلى الشباب حتى نهاية موسم 2026ـ2027.

يبلغ طوله 192 سم، ووزنه 88 كيلوجرامًا، ويحب موسيقى الفانك والرقص ويظهر مهارته فيه في اللقاءات العائلية، ويعد برونو هنريكي، نجم فلامنجو البرازيلي، مثله الأعلى وقدوته في الملاعب.

مساء الجمعة، اعترض الكرة من ريان حامد في منتصف الملعب، وانطلق نحو المرمى، وسددها قوية في الشباك بعد 66 ثانية، ولم يحتفل، ثم عاد وأحرز الهدف الرابع في الدقيقة 48، ويسهم في فوز فريقه العريض بالمباراة 6ـ1، وهي أكبر نتيجة في تاريخ مواجهات الفريقين في الدوري، وليلة لا تنسى للفتى الأسمر ضد فريقه السابق.