الإصابة تبعد سالم عن الفتح.. وسامرفيل يعود

يفتقد فريق الهلال الأول لكرة القدم إلى خدمات قائده سالم الدوسري أمام الفتح ضمن الجولة 12 من دوري روشن السعودي على ملعب المملكة أرينا في الرياض، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأوضح المصدر ذاته أن وجود الدوسري في عيادة النادي بعد نهاية تدريب الجمعة، أجبر الإيطالي سيموني إنزاجي على استبعاده عن قائمة مباراة الفتح.

وظهر الدوسري بالقائمة الأساسية للمرة الأولى الموسم الجاري في مباراة الشمال القطري بدوري أبطال آسيا للنخبة، بعد أن أصبح ضمن القائمة الأساسية.

ويستعد الهولندي كريسينسيو سامرفيل للمشاركة مجددًا مع الفريق في المباراة، بعد استبعاده عن مباراة الشمال القطري بدوري أبطال آسيا للنخبة، بسبب الإيقاف الانضباطي من الاتحاد القاري للعبة.



ويعد البرازيلي جابرييل مارتينيلي أبرز غيابات الهلال أمام الفتح بعد إصابة عضلة الفخذ الخلفية، التي تعرض لها خلال مجريات مباراة القادسية، ضمن الجولة 11 من دوري روشن السعودي، الجمعة قبل الماضي.