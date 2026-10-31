الخليج.. برنامج خاص يسرع عودة الرشيدي

وضع الجهاز الطبي بنادي الخليج برنامجًا علاجيًا وتأهيليًا خاصًا لتسريع عودة فهد الرشيدي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، إلى الملاعب، بعد الإصابة التي تعرض لها في العضلة الأمامية، وأبعدته عن المشاركة في مباريات الفريق الأخيرة ضمن دوري روشن السعودي للمحترفين، وفق مصادر خاصة بـ«الرياضية».

وتعرض الرشيدي للإصابة خلال مواجهة الفيحاء في الجولة التاسعة، فيما ينتظر أن يبدأ تنفيذ برنامجه التأهيلي، الأحد، بالتزامن مع عودة الفريق إلى التدريبات الجماعية، عقب الإجازة التي منحها المدرب للاعبين لمدة يومين، مكافأة لهم بعد الفوز على الحزم 4ـ2 في الجولة الأخيرة.

وبات من المؤكد غياب الرشيدي عن مواجهة الخليج المقبلة أمام الخلود، المقررة الخميس 5 نوفمبر، ضمن منافسات الجولة الـ13، على أن تتحدد ملامح موعد عودته وفقًا لاستجابته للبرنامج العلاجي والتأهيلي.

ويحتل الخليج المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري برصيد 15 نقطة، متقدمًا بفارق ثلاث نقاط عن الخلود صاحب المركز الـ 11.