تدريب وحيد يجهز القادسية في قطر

قرَّر الجهاز الفني في فريق القادسية الأول لكرة القدم الاكتفاء بخوض حصة تدريبية واحدة في قطر بعد وصول الفريق الأحد، استعدادًا لمواجهة الغرافة الإثنين، ضمن الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا للنخبة، وفق ما ذكرته لـ«الرياضية» مصادر خاصة.

وأشارت المصادر إلى أنَّ الفريق سيجري تدريبًا استرجاعيًّا خفيفًا على ملعب النادي، عقب منح المدرب الإيرلندي الشمالي بريندان رودجرز لاعبيه إجازة «24 ساعة»، عقب الفوز العريض على الرياض بسداسية نظيفة، ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

وعلى الصعيد الآسيوي، يسعى القادسية إلى تثبيت أقدامه في منافسات مجموعة الغرب من دوري أبطال آسيا للنخبة، إذ يمتلك في رصيده خمس نقاط بعد خوضه ثلاث جولات شهدت تحقيقه فوزًا على الوصل الإماراتي 2ـ1، قبل أن يتعادل في آخر مباراتين له بالمسابقة القارية أمام باختاكور الأوزبكي 1ـ1، ثم بالنتيجة ذاتها أمام السد القطري في الجولة الماضية.