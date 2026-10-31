قاتل اتفاقي يحرم التعاون من الانتصار الأول

حرم فريق الاتفاق الأول لكرة القدم مضيفه التعاون من فرصة تحقيق انتصاره الأول في دوري روشن السعودي، بعدما فرض عليه تعادلًا قاتلًا 1ـ1 خلال المواجهة التي جرت السبت على ملعبه في بريدة ضمن منافسات الجولة الـ12.

وافتتح التعاون النتيجة عبر مهاجمه المغربي عبد الرزاق حمد الله من ركلة جزاء عند الدقيقة «26»، وانتظر الاتفاق حتى الدقيقة «90» ليتمكن من تعديل النتيجة برأسية من عبد الله الخطيب.

والتعادل هو السابع بين الفريقين خلال 29 مباراة جمعتهما بالدوري السعودي للمحترفين، لتظل الكفة متساوية بينهما بـ11 انتصارًا لكل منهما.

وبهذه النتيجة، حافظ الفريق الاتفاقي على سجله الخالي من الخسارة للمباراة الثانية على التوالي «فوز وتعادل»، رافعًا رصيده إلى 19 نقطة في المركز السابع.

وعلى الطرف المقابل، تضاعفت معاناة التعاون الذي بقى في المركز الـ17 وقبل الأخير برصيد خمس نقاط من خمسة تعادلات دون أن ينجح في تذوق طعم الفوز حتى الآن.