الدوسري: السداسية هزيمة تاريخية لا تليق بالأهلي

عدّ عبيد الدوسري، مهاجم فريق الأهلي الأول لكرة القدم السابق، الخسارة الثقيلة التي تلقاها فريقه من أمام الشباب بسداسية كبوة تاريخية لا تليق باسم ومكانة النادي، مشددًا على أن الهزيمة لا يمكن اختزالها في الطرد المبكر فقط، بل تعود إلى خلل تكتيكي واضح وانهيار ذهني غير مبرر داخل الملعب.

وقال الدوسري لـ «الرياضية»: «القرارات الفنية للمدرب خلال المباراة أسهمت بشكل مباشر في تفاقم النتيجة خاصة التغييرات الهجومية المجازفة في الشوط الثاني بدخول الثلاثي جالينو وسليمان بكر وسعيد باعطية على الرغم من أن النقص العددي فتح مساحات شاسعة أمام لاعبي الشباب، وكان يفترض التعامل بذكاء وتأمين المناطق الدفاعية أولًا لإغلاق منافذ الخطورة أمام طموحات الشبابيين ».

وأضاف الدولي السابق: «اللاعبون يتحملون جزءًا كبيرًا من المسؤولية بسبب الأخطاء الفردية البدائية التي ارتكبوها وغياب الانضباط داخل منطقة الجزاء مثلما حدث في ارتباك الخط الخلفي وتدخلات المدافعين ريان حامد وزملائه، ما تسبب في استقبال ثلاث ركلات جزاء وسط غياب تام للروح القتالية، خاصة بعد طرد الحارس عبد الرحمن الصانبي، الذي أظهر الفريق بصورة غير متماسكة لا تعكس شخصيته منافسًا قويًا على اللقب».

واختتم: «الخسارة قاسية ومؤلمة للجمهور الأهلاوي، لكن الأهم الآن هو العمل على احتواء الأزمة سريعًا وإعادة ترتيب الأوراق قبل المواجهات المقبلة، فالكبار يتعلمون من كبواتهم ويعودون أكثر قوة، وعلى الجميع تحمل مسؤولياته لإعادة الفريق إلى مساره الصحيح».