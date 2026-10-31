الأولمبية السعودية للهجن.. 10 ملايين و129 شوطا

تنطلق منافسات بطولة كأس الأولمبية السعودية للهجن 2026، الأحد، التي ينظمها الاتحاد السعودي للهجن على ميدان الجنادرية التاريخي لسباقات الهجن في الرياض، وتستمر خمسة أيام بجوائز مالية تتجاوز «10» ملايين ريال، وفق ما أعلنه الاتحاد السعودي للهجن.

وتشهد النسخة السادسة من البطولة، التي تنظم للمرة الأولى في الرياض، مشاركة واسعة من ملاك الهجن من داخل السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي، يتنافسون خلالها على مدى فترتين صباحية ومسائية في «129» شوطًا، خُصصت لها «24» كأسًا.

وتبدأ منافسات البطولة بتنظيم أشواط فئة الحقايق، أولى فئات الهجن الخمس المعتمدة، لمسافة «4» كيلومترات لكل شوط، بإجمالي «46» شوطًا، منها «30» شوطًا صباحيًّا و«16» مسائيًّا، تشمل كؤوس الأولمبية السعودية الستة.

وتأتي البطولة امتدادًا للدعم الكبير الذي يحظى به قطاع رياضة الهجن من القيادة، وبمتابعة مستمرة من الأمير عبد العزيز بن تركي بن فيصل، وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، بهدف صون الموروث الثقافي الأصيل، وتطوير سباقات الهجن وتعزيز مكانتها محليًّا ودوليًّا.