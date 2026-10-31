160 هدفا تقرب حمد الله من معادلة السومة

أصبح المغربي عبد الرزاق حمد الله، مهاجم فريق التعاون الأول لكرة القدم، على بعد هدف واحد من معادلة رصيد السوري عمر السومة، الهداف التاريخي للدوري السعودي للمحترفين.

وأحرز حمد الله هدفًا من ركلة جزاء عند الدقيقة «26» خلال مواجهة فريقه أمام الاتفاق التي انتهت بالتعادل 1ـ1، السبت، ضمن الجولة الـ12 من دوري روشن السعودي، وبذلك يرفع رصيده إلى 160 هدفًا ويقترب بشكل كبير من السومة، الهداف التاريخي للدوري بـ161 هدفًا.

والهدف هو الرابع للمهاجم المغربي بقميص «سكري القصيم» في الدوري، وقبل ذلك سجَّل 156 هدفًا على صعيد منافسات الدوري خلال مسيرة حافلة تنقل خلالها بين أندية النصر والاتحاد والشباب.

وفي مسيرته مع الأندية الثلاثة في الدوري، سجَّل حمد الله 77 هدفًا للنصر، و52 للاتحاد و27 للشباب.

وتبدو فرصة حمد الله كبيرة في معادلة وتجاوز رقم السومة، الذي توقف مشواره في الدوري السعودي للمحترفين بعد انتقاله إلى الوحدة السوري في صفقة انتقال حر عقب نهاية عقده مع الحزم.