ابن جلوي يصل داكار ويترأس الوفد السعودي

وصل الأمير فهد بن جلوي بن عبد العزيز بن مساعد، نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، إلى داكار، العاصمة السنغالية، لرئاسة الوفد السعودي المشارك في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية الرابعة للشباب «داكار 2026».

والتقى باسيرو ديوماي فاي، رئيس جمهورية السنغال، الأمير فهد بن جلوي بن عبد العزيز بن مساعد، نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، رئيس الوفد السعودي، على هامش دورة الألعاب الأولمبية الصيفية الرابعة للشباب «داكار 2026» وذلك بحضور تركي القحطاني سفير السعودية لدى جمهورية السنغال، وعبد العزيز باعشن الأمين العام والرئيس التنفيذي للجنة الأولمبية والبارالمبية.

وتُعد مشاركة السعودية في رياضتي الكرة الطائرة الشاطئية والتجديف الساحلي الأولى من نوعها في تاريخ مشاركاتها بدورات الألعاب الأولمبية الصيفية للشباب، في إطار توسيع نطاق الحضور السعودي في مختلف الرياضات الأولمبية، وإتاحة الفرصة للرياضيين الشباب لاكتساب الخبرات الدولية.

ومن المقرر أن تتواصل المشاركات السعودية، الأحد، بدخول رياضتي الجودو والسباحة، إلى جانب استمرار منافسات الكرة الطائرة الشاطئية والتجديف الساحلي.