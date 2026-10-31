باباس: لماذا أبتسم؟.. القرارات التحكيمية شتّتت أذهان اللاعبين

أبدى الأسترالي آرثر باباس، مدرب فريق الاتفاق الأول لكرة القدم، عدم رضاه عن القرارات التحكيمية بعد التعادل 1ـ1 مع التعاون، السبت، ضمن الجولة الـ12 من دوري روشن السعودي، مؤكدًا أنها أصابت لاعبيه بتشتت ذهني.

وقال باباس، في المؤتمر الصحافي بعد نهاية اللقاء: «خضنا مباراة صعبة، ولم نبدأ بالطريقة التي كنَّا نريدها، دخلنا اللقاء بهدف تطبيق بعض الأفكار الفنية، لكننا لم ننجح في تنفيذها بالشكل المطلوب، بسبب التشتت الذهني الذي تعرضنا له نتيجة القرارات التحكيمية».

وأكمل مدرب الاتفاق: «على الرغم من ذلك، أظهر اللاعبون شخصية قوية في العودة إلى المباراة، وهذا ليس بالأمر السهل، خاصة أمام منافس يجيد التنظيم الدفاعي».

وردَّ المدرب الأسترالي على طلب المصورين منه الابتسام أثناء التقاط الصور قبل بداية المؤتمر الصحافي قائلًا: «لماذا أبتسم وأنا لم أحقق الفوز؟».