رازوفيتش: التعاون يمر بأوقات صعبة

أقرَّ الصربي فوك رازوفيتش، مدرب فريق التعاون الأول لكرة القدم، بأن «سكري القصيم» يمر بأوقاتٍ صعبةٍ بعد التعادل 1ـ1 مع الاتفاق على ملعبه، السبت، ضمن الجولة الـ 12 من دوري روشن السعودي.

وعبَّر المدرب عن شعوره بالإحباط خلال حديثه في المؤتمر الصحافي بعد نهاية المواجهة قائلًا: «نشعر بالإحباط لأننا كنا نستحق نتيجةً أفضل، خاصَّةً أننا كنا متقدمين حتى الدقائق الأخيرة قبل أن يتمكَّن المنافس من تسجيل هدف التعادل. نحن نمرُّ حاليًّا بأوقاتٍ صعبةٍ».

وأضاف رازوفيتش: «لعبنا أمام خصمٍ قوي، وفي وقتٍ صعبٍ بالنسبة لنا. أهنِّئ اللاعبين على المجهود الذي قدَّموه، لا سيما من الناحية البدنية، إذ إننا خضنا مباراةً الأربعاء الماضي».

وتابع الصربي: «كانت لدينا فتراتٌ إيجابيةٌ خلال المباراة، واستطعنا صناعة عديدٍ من الفرص، والجميع يعلم أننا نمتلك إمكاناتٍ أفضل لتحقيق نتائجَ جيدةٍ. نحن لدينا لاعبون تحت 21 عامًا، وننتظر رجوع المصابين من أجل العودة إلى سكة الانتصارات».

واشتكى رازوفيتش من تأثير ضغط المباريات في اللاعبين بالقول: «سنخوض مواجهةً آسيويةً بعد ثلاثة أيامٍ. الإرهاق البدني لدى اللاعبين أثَّر في استغلالنا الهجمات المرتدة بالشكل المطلوب».