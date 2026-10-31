تشيلسي يعمّق جراح يونايتد بالخسارة الرابعة

ازدادت الضغوط على مايكل كاريك، مدرب فريق مانشستر يونايتد الأول لكرة القدم، بعد أن تكبَّد، السبت، الخسارة الرابعة في الدوري الإنجليزي الممتاز بالسقوط أمام تشيلسي 0ـ2 ضمن الجولة التاسعة.

وأدَّت هذه النتيجة إلى تراجع الفريق إلى المركز الـ 17 بسبع نقاطٍ، وقد يسوء الأمر أكثر بانتهاء مباريات الجولة، إذ لا يبتعد الفريق إلا بنقطةٍ واحدةٍ عن سندرلاند الأخير، الذي يخوض هو الآخر مباراته السبت. أمَّا تشيلسي، فرفع رصيده إلى 16 نقطةً بالمركز الرابع مؤقتًا.

وللمرة الأولى منذ 1988، يخوض يونايتد تسع مبارياتٍ متتالية حتى الآن دون فوزٍ «ثلاثة تعادلاتٍ، وستُّ هزائم». وكانت أكبر سلسلةٍ متتاليةٍ له في سبتمبر 1984 «عشر مبارياتٍ»، كما لم يزر الفريق الشباك في أربعٍ من مواجهاته، حسب «أوبتا».

وفي وقتٍ سابقٍ، قرَّر مجلس إدارة النادي الإبقاء على كاريك على الرغم من الهزيمة 0ـ3 أمام بورنموث في ⁠الجولة الماضية إثر ⁠خسارةٍ سابقةٍ 1ـ4 أمام كومو الإيطالي في دوري أبطال أوروبا.

وبدا يونايتد، الذي استعاد جهود نجمه وقائده برونو فرنانديش بعد خلافه مع كاريك، في حالةٍ جيدةٍ خلال الشوط الأول،⁠ وصنع فرصًا بمعدل 1.09 هدف متوقَّع، مقابل 0.28 لتشيلسي.

وكانت أفضل الفرص الضائعة ليونايتد عندما سدَّد فرنانديش الكرة فوق العارضة في نهاية هجمةٍ مرتدةٍ سريعةٍ، كما ألغى الحكم هدفًا للمهاجم البرازيلي ماتيوس كونيا بداعي التسلل.

لكنَّ الأداء الإيجابي ليونايتد لم يمتد إلى الشوط الثاني، إذ وبعد أربع دقائق تسلَّم المهاجم الإنجليزي مورجان روجرز الكرة داخل نصف الملعب، وانطلق متجاوزًا الدفاع قبل أن يضعها في الشباك بمهارةٍ.

ويُعدُّ روجرز ثاني لاعبٍ في الدوري الممتاز يصل إلى عشر مساهماتٍ تهديفيةٍ في جميع المسابقات الموسم الجاري «ستة أهدافٍ، وأربع تمريراتٍ حاسمة» بعد النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي «13»، وفقًا لـ «أوبتا».

ولم يكد يونايتد يفيق من صدمة الهدف الأول حتى حصل الأرجنتيني ليساندرو مارتينيز، قلب دفاعه، على بطاقةٍ صفراءَ ثانيةٍ بعد خطأ ضد المدافع الفرنسي ويسلي فوفانا داخل منطقة الجزاء، ليُشهر له الحكم بيتر بانكس البطاقة الحمراء في سيناريو يعاد للمرة الثانية عقب أبريل في مباراة ليدز يونايتد.

وتولى الإنجليزي كول بالمر، صانع الألعاب، تنفيذ ركلة الجزاء بنجاحٍ «64»، ليُوقِّع على هدفه الـ 50 في البطولة بمباراته رقم 105 مع تشيلسي، ولا يسبقه سوى جيمي فلويد هاسلبانك «84 مباراة»، ودييجو كوستا «85 مباراة».

وبعد وقتٍ قصيرٍ من الهدف الثاني، استقبلت شباك يونايتد الثالث من الجناح البرازيلي ستيفاو، لكنَّ تقنية حكم الفيديو المساعد «VAR» نقضته بداعي التسلل.

بعدها لم يكن في إمكان يونايتد فعل شيءٍ حتى أطلق الحكم صافرة النهاية بفوز تشيلسي على ملعبه دون أن تهتز شباكه للمرة الأولى في 13 مباراةً «منذ فوزه 2ـ0 على برينتفورد يناير الماضي».