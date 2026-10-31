كاريك: لا أتوقع الإقالة.. ومتمسك بطريقتي

توقع مايكل كاريك، مدرب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي الأول لكرة القدم، البقاء في منصبه، على الرغم من الخسارة الرابعة في الدوري الممتاز، السبت، أمام تشيلسي في ستامفورد بريدج بثنائية نظيفة لحساب الجولة التاسعة.

وحصل كاريك على فرصة جديدة من إدارة يونايتد بعد الهزيمة القاسية على ملعبه أمام بورنموث 0ـ3 الأسبوع الماضي، حين كان كثيرون يتوقعون إقالة لاعب الوسط الإنجليزي السابق بالفريق.

وظهر يونايتد بصورة أفضل بكثير خلال الشوط الأول، لكنه دفع ثمن افتقاره للفعالية الهجومية، بعدما أهدر فرصًا عدة للتقدم في النتيجة ليبقى دون فوز لتسع مباريات على التوالي للمرة الأولى منذ 38 عامًا «3 تعادلات و6 هزائم»، حيث أصبح على بعد نقطة واحدة فقط من منطقة الهبوط، مع خطر دخوله المراكز الثلاثة الأخيرة بنهاية الجولة.

وردًا على سؤال لشبكة «تي إن تي سبورتس» حول ما إذا كان يتوقع البقاء في منصبه لمباراة روما بدوري الأبطال الثلاثاء، أجاب كاريك: «نعم».

وأضاف: «علينا المضي قدمًا. يجب أن نأخذ معنا الأمور التي شعرنا بأنها نجحت اليوم، وأن نستمد بعض الثقة والإيمان من ذلك، إضافة إلى الكثير من الجوانب الإيجابية، خاصة في الشوط الأول».

وقال كاريك: «بعد أن كنَّا في وضع جيد جدًّا خلال الشوط الأول، لا أعتقد أنَّ الشوطين كانا ليختلفا أكثر مما حدث في بعض الجوانب».

وأضاف: «أعتقد أنَّ الطريقة التي لعب بها الفريق، وجودة الأداء الكروي، وأسلوبنا في الشوط الأول، كلها أمور تمنحنا التشجيع بالتأكيد. علينا أن نتمسك بذلك».

وأصبح يونايتد مهددًا بعدم التأهل إلى الأدوار الإقصائية في دوري أبطال أوروبا، بعدما تلقى هزيمتين في أول ثلاث مباريات له ضمن البطولة، حيث يحتل المركز الـ20 في جدول الترتيب الذي يضم 36 فريقًا.