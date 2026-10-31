الهلال يستعيد ملامحه المعتادة.. ومندش أساسيّا

فرض غياب البرازيلي جابريل مارتينيلي، جناح فريق الهلال الأول لكرة القدم، بداعي الإصابة على المدرب الإيطالي سيموني إنزاجي بناء المثلث الهجومي أمام الفتح، السبت، بوجود سلطان مندش مع زميليه الهولندي كريسينسيو سامرفيل والإنجليزي أولي واتكينز.

وعوَّل إنزاجي على مثلث هجومي يجمع بين هؤلاء اللاعبين الثلاثة لآخر مرة، 4 سبتمبر الماضي أمام الشباب، في المباراة التي انتهت هلالية بهدفين نظيفين، ضمن خامس جولات دوري روشن السعودي.

وكانت تلك آخر مباراة شارك فيها مندش بصفة أساسية في بطولة الدوري، وبعدها دخل بديلًا 5 مرات.

واستردّ خطّا الوسط والدفاع تركيبتهما الاعتيادية، بعد التعديلات الواسعة التي أجراها إنزاجي على التشكيل في المباراة الماضية أمام الشمال القطري في دوري أبطال آسيا للنخبة.

واستعاد أيضًا المغربي ياسين بونو، حارس المرمى، مكانه، بعدما شارك زميله محمد العويس بدلًا منه أمام الشمال.

ويقف بونو خلف خط دفاع رباعي مكوَّن من محمد محزري، وحسّان تمبكتي، والسنغالي خاليدو كوليبالي، والفرنسي ثيو هيرنانديز.

ويضم خط الوسط كلًا من البرتغالي روبن نيفيش، والصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، وناصر الدوسري، ويلعب أمامهم الثلاثي مندش وسامرفيل وواتكينز.

ويجلس على مقاعد البدلاء المهاجم الإيفواري محمد قادر ميتي وبرفقته 8 أسماء محلية، ليس من بينهم القائد سالم الدوسري، الذي أشارت «الرياضية» سلفًا إلى ابتعاده عن القائمة بداعي إصابة اشتكى منها عشية اللقاء.

ويستضيف الهلال المباراة، التي تأتي ضمن الجولة الـ 12 من الدوري، على ملعب «المملكة أرينا» في الرياض.