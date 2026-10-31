الأحد.. طائرة خاصة تنقل القادسية إلى قطر

تغادر بعثة فريق القادسية الأول عبر طائرة خاصة إلى قطر، مساء الأحد، استعدادًا لمواجهة الغرافة، الإثنين، على ملعب ثاني بن جاسم ضمن رابع جولات دوري أبطال آسيا للنخبة، وفق مصادرَ خاصَّةٍ بـ «الرياضية».

ووفقًا للبرنامج القدساوي، سيخوض الفريق حصته التدريبية الرئيسة عصر الأحد على ملعب النادي في الخبر، للوقوف على الجاهزية الفنية والبدنية النهائية، وتطبيق الخطط التكتيكية قبل المغادرة مباشرةً عبر طائرةٍ خاصَّةٍ لتجنيب اللاعبين الإجهاد، وضمان راحتهم.

وفور وصول البعثة إلى الدوحة سيعقد المدرب برفقة أحد لاعبي الفريق المؤتمر الصحافي الخاص بلقاء الغرافة.

ويحتل القادسية المركز السابع في مجموعة الغرب من البطولة القارية، بينما يتذيَّل الغرافة الترتيب دون نقاط.