برباعية.. الفيحاء يقلبها على الفيصلي

نجح فريق الفيحاء الأول لكرة القدم في العودة، وتحقيق انتصارٍ مهمٍّ على ضيفه الفيصلي 4ـ1 في المباراة التي جمعتهما، السبت، ضمن الجولة الـ 12 من دوري روشن السعودي.

وهذا الانتصار بهذه النتيجة، هو الأكبر في تاريخ لقاءات الفريقين في دوري المحترفين.

وتقدَّم الفيصلي عبر عبد الرحمن السفري في الدقيقة 30، ونجح الفيحاء في العودة عن طريق الزامبي فاشيون ساكالا «43»، ثم أضاف زياد الصحفي الثاني «57»، وسجل الإسباني جيسون ريميسيرو الثالث «66»، واختتم البرازيلي هوجو مورا الرباعية «1+90».

ودعم الفيحاء، بالانتصار، سجله في المواجهات المباشرة أمام الفيصلي ضمن البطولة بتحقيق الفوز الثاني مقابل أربعة انتصاراتٍ لمنافسه، فيما حضر التعادل ثلاث مرَّاتٍ.

ورفع الفيحاء رصيده الى النقطة 11 في المركز الـ 13، فيما بقي الفيصلي بعشر نقاطٍ في المركز الـ 15.

ويحلُّ الفيحاء ضيفًا على القادسية، الخميس، ضمن الجولة المقبلة، فيما يستقبل الفيصلي فريق الدرعية، السبت.