في مواجهة الهلال.. الفتح يستعيد السويلم

أعاد المغربي جمال السلامي، مدرب فريق الفتح الأول لكرة القدم، المدافع عبد العزيز السويلم إلى خطه الخلفي، السبت، أمام الهلال في الجولة الـ 12 من دوري روشن السعودي.

وقرَّر السلامي إشراك السويلم في خط الدفاع، خلافًا للمباراة الماضية التي خسرها الفتح 1ـ3 أمام الشباب.

وفيما دخل السويلم إلى جوار التوجولي كينيدي بواتينج والمغربي مروان سعدان، قلبَي الدفاع الآخرين، استغنى المدرب عن عبد الرحمن الخيبري، الظهير الأيمن، الذي شارك أساسيًّا في المباراة الماضية.

ومع انطلاق المباراة سيتضح اللاعب الذي عهد إليه السلامي بشغل مركز الظهير الأيمن.

ويبدأ الفتح المباراة بالأوكراني أدريان شيمبير، حارس المرمى، وأمامه السويلم، وكينيدي، وسعدان، والروماني ميهاي ليكساندرو، وعبد الإله الخيبري.

وفي الوسط، يحافظ القُمري زايدو يوسف على حضوره إلى جوار علي الحسن، فيما يشغل الطرفين المغربي مراد باتنا والسلوفاكي لوكاس هاراسلين، الجناحان الأيمن والأيسر، ويلعب الإيفواري ويلفريد كانجا مهاجمًا وحيدًا.