تعادل قاتل

فرض فريق الاتفاق الأول لكرة القدم تعادلًا قاتلًا على مضيفه التعاون بنتيجة 1ـ1 خلال المواجهة التي استضافها ملعب الأخير في بريدة، ضمن الجولة الـ12 من منافسات دوري روشن السعودي. (المركز الإعلامي ـ الاتفاق والتعاون)