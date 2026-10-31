بنقاط الترجي.. النصر ينتزع المركز الثاني

انتزع فريق النصر الأول لكرة القدم للسيدات المركز الثاني في ترتيب الدوري السعودي الممتاز بعد فوزه على مضيفه الترجي 3ـ2، السبت، على ملعب نادي الترجي في القطيف ضمن الجولة السادسة.

وافتتحت روث كيبوي التسجيل للنصر عند الدقيقة 10، وعزَّزت أندريا فاريا التقدُّم بالهدف الثاني «17».

وفي الشوط الثاني، قلَّصت أجيجيينا زكريا الفارق للترجي عند الدقيقة 59، لكنَّ النصر استفاد من هدفٍ عكسي، سجلته كيسيان سانتوس «65»، قبل أن تعود زكريا وتحرز الهدف الثاني «85».

وبهذا الفوز، رفع النصر رصيده إلى 15 نقطةً منتزعًا المركز الثاني من الاتحاد، الذي تراجع إلى الثالث بـ 13 نقطةً، فيما بقي القادسية في الصدارة بـ 16 نقطةً، وتجمَّد الترجي في المركز الثامن والأخير دون نقاطٍ.

وسجل الفريق النصراوي انتصاره الخامس في النسخة الجارية، مقابل خسارةٍ واحدةٍ، فيما تلقَّى الترجي هزيمته السادسة تواليًا، ليبقى الفريق الوحيد الذي لم يحصد أي نقطةٍ منذ انطلاق الموسم.

ويحلُّ النصر ضيفًا على القادسية، السبت المقبل، في مواجهةٍ تجمع المتصدر والوصيف ضمن الجولة السابعة، فيما يستضيف الترجي فريق العلا، الجمعة، على ملعبه في القطيف.