فرايبورج ينفرد بالثالث.. وليفركوزن يتعثر

حافظ فريق فرايبورج الألماني الأول لكرة القدم على مركزه الثالث بعدما اقتنص السبت فوزًا متأخرًا من مضيفه أوجسبورج 2ـ1، ضمن المرحلة الثامنة من الدوري.

ورفع فرايبورج رصيده إلى 16 نقطة محققًا فوزه الخامس مقابل تعادل وهزيمتين، وذلك بفارق نقطة يتيمة عن لايبزيج وفيردر بريمن، الفائزين على شالكة وهوفنهايم 2ـ0.

ولم تكن مهمة فرايبورج سهلة في بافاريا، إذ وجد نفسه متأخرًا بهدف النمساوي مايكل جريجوريتش «18»، قبل أن يفرض التعادل من خلال الكرواتي إيجو ماتانوفيتش «65» ثم منحه البوركيني سيرياك إيرييه الفوز قبل خمس دقائق من نهاية الوقت الأصلي للمباراة.

ونجح لايبزيج في العودة بالنقاط ثلاث من معقل شالكة في «جيلسنكيرشن» بفضل هدفي النرويجي أنتونيو نوسا لاعب الوسط «37» من ركلة جزاء، والبرازيلي رومولو «78».

وهذا الفوز هو الثاني على التوالي للايبزيج في الدوري والثالث على التوالي في مختلف المسابقات بعد أن بلغ الثلاثاء الدور الثالث من كأس ألمانيا بفوزه على إيسن من الدرجة الثالثة 3ـ1.

في المقابل، تلقى شالكة خسارته الرابعة في ثماني مباريات مقابل فوز يتيم وثلاثة تعادلات، فبقي في المركز الـ 16 ضمن منطقة الخطر.

وبقي بريمن في صلب المنافسة على المراكز المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا بفوزه على هوفنهايم بهدفين لنيكلاس فولكروج، المعار من وست هام يونايتد الإنجليزي «57»، والتركي إيرين دينكجي «82».

وواصل باير ليفركوزن عروضه المتذبذبة في الدوري ومُني بخسارته الثانية على التوالي على يد ضيفه شتوتجارت 2ـ4.

وسجَّل لشتوتجارت البوسني إيرميدين ديميروفيتش «14 و65» وجيمي ليفيلينج «22» والمغربي بلال الخنوس «51»، ولليفركوزن التشيكي باتريك شيك «28» والجزائري إبراهيم مازة «79».

وتجمّد رصيد ليفركوزن عند 13 نقطة بالمركز السادس، مهدرًا فرصة البقاء بالرصيد نفسه مثل فرايبورج الثالث. بدوره رفع شتوتجارت رصيده إلى تسع نقاط في المركز العاشر.

وخيّم التعادل السلبي على مواجهة بوروسيا مونشنجلادباخ وضيفه بادربورن.

ويملك بادربورن في رصيده تسع نقاط في المركز الـ 12، مقابل أربع لمونشنجلادباخ، متذيّل الترتيب.