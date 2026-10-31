«مسار الشمال».. وزير السياحة يدشن الهوية الرسمية

دشَّن أحمد بن عقيل الخطيب، وزير السياحة ورئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للسياحة، الهوية الرسمية لـ«مسار الشمال»، أحد المنتجات السياحية ضمن برنامج شتاء السعودية 2026، تحت شعار «في كل وقفة رحلة»، في خطوة تهدف إلى إبراز المقومات السياحية والتراثية والطبيعية التي تزخر بها السعودية، وتعزيز الحضور السياحي للوجهات الواقعة على امتداد المسار.

وتستمد الهوية الرسمية لـ«مسار الشمال» عناصرها من طبيعة المسار وخصوصيته الثقافية والعمرانية، مستلهمةً ملامحها من المواقع التراثية والعمارة النجدية، بما يجسد أصالة المكان وثراء الموروث الحضاري للمناطق التي يمر بها، ويعكس شعار «في كل وقفة رحلة» ما يزخر به المسار من قصص وتاريخ وثقافة ومجتمعات محلية، تجعل من كل محطة تجربة سياحية مستقلة تستحق الاكتشاف.

ويمتد «مسار الشمال» لمسافة تقارب 1.200 كيلومتر، انطلاقًا من الرياض وصولًا إلى جبة في منطقة حائل، مرورًا بعدد من الوجهات التي تتميز بتنوعها التاريخي والثقافي والجغرافي، ويقدم المسار مفهومًا سياحيًّا يربط بين الوجهات، ويتيح للزوار اكتشاف جوانب متعددة من تراث السعودية وطبيعتها وثقافتها المحلية.

وتهدف الهوية الرسمية إلى توحيد الحضور البصري والتسويقي لـ«مسار الشمال»، وتعزيز التعريف به بوصفه تجربة سياحية مترابطة، بما يسهم في إبراز خصوصية الوجهات الواقعة على امتداده، وترسيخ مكانته ضمن الخيارات السياحية المتنوعة في السعودية.