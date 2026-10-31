بولونيا يقلبها على مونزا

قلب فريق بولونيا الإيطالي الأول لكرة القدم خسارته أمام ضيفه مونزا وفاز عليه 2ـ1، السبت، لحساب الجولة العاشرة من الدوري، محققًا انتصاره الثالث على التوالي.

وبادر مونزا بالتسجيل وتحديدًا في الدقيقة السادسة من ركلة جزاء انبرى لها البرتغالي جوستافو فاريلا بنجاح، لكن بولونيا أدرك التعادل بواسطة توماسو بوبيجا «33»، لينتهي الشوط الأول بهذه النتيجة.

وفي الشوط الثاني نجح بولونيا في خطف نقاط المباراة بتوقيع فيديريكو برنارديسكي من ركلة جزاء «59»، ليمنح فريقه الفوز الثالث على التوالي والرابع الموسم الجاري، ويرفع رصيده إلى 14 نقطة في المركز التاسع مؤقتًا بفارق نقطة أمام تورينو وكالياري، اللذين يحلان ضيفين على لاتسيو وفروزينوني على التوالي الأحد.

أما مونزا، فتلقى خسارته الثالثة على التوالي والسابعة له هذا الموسم، وتجمد رصيده عند ست نقاط في المركز الـ 16.