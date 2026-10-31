دوري الملوك.. فريق FWZ يتوّج باللقب

تُوِّج فريق FWZ الكويتي بقيادة فواز، صانع المحتوى، بلقب الجولة الأولى من دوري الملوك لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بعد فوزه على Ultra Chmicha المغربي 5ـ4 في المباراة النهائية التي احتضنتها صالة «كول أرينا» في الرياض.

وشهدت المواجهة إثارةً كبيرةً بين الفريقين بعد أن تقدَّم FWZ بهدفين مبكرين عبر ديفيد لويزا، وإيجور كامبوس قبل أن يعود الفريق المغربي إلى أجواء اللقاء.

واستعاد الفريق الكويتي تقدُّمه مجددًا بواسطة ليونيل الديرتي، وأضاف فواز الهدف الرابع من ركلة جزاءٍ، لكنَّ المغاربة أدركوا التعادل مرَّةً أخرى، إلى أن حسم مايكول هيرنانديز اللقب لـ FWZ بهدفٍ خامسٍ.

وكان FWZ بلغ النهائي عقب تجاوزه فريق Red Zone الأردني 8ـ5، فيما تأهل Ultra Chmicha المغربي على حساب 3BS الأردني، ضمن منافسات نصف النهائي.

وشهد اليوم الختامي تنظيم ثلاث مواجهاتٍ، سُجل فيها 35 هدفًا وسطَ حضورٍ جماهيري كبيرٍ، ومتابعةٍ عبر منصات البث المباشر.

وعلى صعيد الجوائز الفردية، حصد مارك جرانيرو، لاعب Ultra Chmicha، جائزة هدَّاف البطولة برصيد 16 هدفًا، فيما نال إيجور كامبوس، لاعب FWZ، جائزة أفضل لاعبٍ في النهائي، وحصل جان مارك كوفي، حارس 3BS، على جائزة أفضل حارسٍ في الجولة الأولى.

يُذكر أن النسخة الجارية تشهد مشاركة عشرة فرقٍ، تُمثِّل ست دولٍ عربية، هي السعودية، ومصر، والمغرب، والأردن، والكويت، وقطر بعد أن اقتصرت النسخة الافتتاحية عام 2025 على ثمانية فرقٍ فقط.