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النصر في طشقند

2026.10.31 | 08:49 pm
حطت بعثة فريق النصر الأول لكرة القدم رحالها في طشقند، العاصمة الأوزبكية، استعدادًا لمواجهة باختاكور، الإثنين، ضمن الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا للنخبة. (المركز الإعلامي ـ النصر)
النصر في طشقند

النصر في طشقند

النصر في طشقند

النصر في طشقند

النصر في طشقند