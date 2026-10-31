النصر في طشقند

حطت بعثة فريق النصر الأول لكرة القدم رحالها في طشقند، العاصمة الأوزبكية، استعدادًا لمواجهة باختاكور، الإثنين، ضمن الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا للنخبة. (المركز الإعلامي ـ النصر)