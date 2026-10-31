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النصر في طشقند
2026.10.31 | 08:49 pm
حطت بعثة فريق النصر الأول لكرة القدم رحالها في طشقند، العاصمة الأوزبكية، استعدادًا لمواجهة باختاكور، الإثنين، ضمن الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا للنخبة. (المركز الإعلامي ـ النصر)
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