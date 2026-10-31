الفيحاء يستعرض

حقق فريق الفيحاء الأول لكرة القدم انتصارًا كبيرًا أمام ضيفه الفيصلي بنتيجة 4ـ1 في اللقاء الذي جمعهما، السبت، لحساب الجولة الـ 12 من دوري روشن السعودي. (المركز الإعلامي ـ الفيحاء)