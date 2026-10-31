أتلتيكو يكسب ليفانتي.. ويهدّد صدارة برشلونة

حقق فريق أتلتيكو مدريد الأول لكرة القدم فوزًا مقنعًا على مضيفه ليفانتي 2ـ0، السبت، ضمن المرحلة الحادية عشرة، ليتصدَّر مؤقتًا ترتيب الدوري الإسباني قبل استضافة برشلونة فريق ألافيس، في وقتٍ لاحقٍ السبت.

ورفع فريق المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني رصيده إلى 28 نقطةً من 11 مباراةً، ليتقدَّم بفارق نقطةٍ على الفريق الكاتالوني، الذي تلقَّى خسارته الأولى في الدوري أمام ريال مدريد، الأحد الماضي.

وسجل أليخاندرو جريمالدو، والأرجنتيني جوليانو سيميوني هدفَي المباراة، ليُحقِّق أتلتيكو انتصاره السابع تواليًا في الدوري، ويواصل نتائجه القوية، ويفرض مزيدًا من الضغط على حامل اللقب.

وقال سيميوني لشبكة «موفيستار»: «سعيدٌ جدًّا بالعمل الذي يقدمه الفريق. ما زلنا بعيدين جدًّا عن نهاية الموسم، وسنواصل التقدم مباراةً تلو الأخرى».

ووقف اللاعبون دقيقة صمتٍ قبل انطلاق المباراة حدادًا على أرواح ضحايا حادث القطار في مقاطعة توليدو الذي أودى بحياة 69 شخصًا، وهزَّ إسبانيا، الأسبوع الجاري.

وأجبر الشاب داني ريكينا السلوفيني يان أوبلاك، حارس مرمى أتلتيكو، على التصدي ببراعةٍ لمحاولة مبكرةٍ.

واعتقد مورتن هيولماند أنه منح التقدم لأتلتيكو بعد تمريرةٍ من أليكس بايينا، لكنَّ مراجعة حكم الفيديو المساعد «VAR» أظهرت أن اللاعب الدنماركي كان في موقف تسللٍ.

وشارك بايينا، أبرز مصادر الإبداع الهجومي للفريق الضيف، في الهدف الأول حيث فشل دفاع ليفانتي في التعامل مع تمريرة بطل العالم، لتصل الكرة إلى جريمالدو الذي أطلق تسديدةً قويةً في سقف الشباك عند القائم القريب.

وأصاب الكوري الجنوبي لي كانج إن العارضة في بداية الشوط الثاني، بينما سعى أتلتيكو إلى حسم المباراة.

وأضاف جوليانو، نجل المدرب سيميوني، الهدف الثاني بعد أن تلقَّى تمريرةً من بايينا.

وتألَّق أوبلاك مجدَّدًا بتصديه لمحاولة الكاميروني كارل إيتا إيونج، ليمنع أصحاب الأرض من العودة إلى أجواء اللقاء.

وهذا الفوز الـ 344 لسيميوني في الدوري الإسباني مع أتلتيكو مدريد، ليعادل الرقم القياسي للنادي المسجل باسم لويس أراجونيس.

وقال سيميوني، الذي تولى تدريب أتلتيكو عام 2011: «لا أشعر بأن هذا الإنجاز يخصُّني كثيرًا، بل هو يعود إلى لاعبي الفريق، وإلى جميع مَن عملوا معي طوال هذه الأعوام».