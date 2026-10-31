اتحاد كمال الأجسام يشارك في اجتماع الكونغرس الدولي

شارك الاتحاد السعودي لكمال الأجسام ممثَّلًا في فارس الدخيل، المدير التنفيذي، في اجتماع الكونغرس السنوي للاتحاد الدولي لبناء الأجسام واللياقة البدنية «IFBB»، الذي عُقد أخيرًا في مدينة سانتا سوزانا الإسبانية على هامش فعاليات بطولة العالم لكمال الأجسام واللياقة البدنية.

وشهد الاجتماع الذي ترأسه الدكتور رافائيل سانتونخا، رئيس الاتحاد الدولي، مشاركة ممثلين عن 110 دولٍ حيث جرى استعراض الخطط والبرامج والمبادرات المستقبلية للاتحاد الدولي، ومناقشة عددٍ من الملفات الإدارية والتنظيمية الهادفة إلى تطوير رياضة كمال الأجسام واللياقة البدنية، وتعزيز انتشارها على المستوى العالمي.

كذلك تناول الاجتماع مستجدات العمل في الاتحاد الدولي، وشهد انتخاب وتجديد عضوية عددٍ من مسؤولي اللجنة التنفيذية، إلى جانب تكريم شخصياتٍ رياضيةٍ تقديرًا لإسهاماتها في تطوير اللعبة.

وتأتي مشاركة الاتحاد السعودي لكمال الأجسام في الحدث في إطار حرصه على تعزيز حضوره في المحافل الدولية، وتوطيد علاقاته مع الاتحادات والهيئات الرياضية، والاطلاع على أحدث المستجدات التنظيمية والفنية، بما يسهم في تطوير رياضة كمال الأجسام واللياقة البدنية في السعودية.