بالإجماع.. الموهبة السعودية يسجل انتصاره السادس

سجل الملاكم السعودي سلطان المحمد الانتصار السادس في مسيرته الاحترافية بتغلُّبه على المكسيكي إريك فيليجاس بقرار الحكام «بالإجماع»، السبت، عقب ست جولاتٍ في النزال الرابع من مواجهات «المكسيك ضد العالم» التي تحتضنها صالة «ذا فينيو» في الرياض ضمن فعاليات موسم الرياض.

وحافظ المحمد «18 عامًا» على سجله خاليًا من الخسائر، ورفع عدد انتصاراته إلى ستةٍ، منها أربعةٌ بالضربة القاضية. ودخل الملاكم المواجهة بخمسة انتصاراتٍ دون أي خسارةٍ، ليُعزِّز سجله بفوزٍ جديدٍ على منافسٍ مكسيكي.

وخاض سلطان النزال ضمن وزن «فوق الريشة» أمام فيليجاس «23 عامًا»، الذي دخله بسجلٍ يضمُّ خمسة انتصاراتٍ، منها واحدٌ بالضربة القاضية، مقابل خسارتين، وثلاثة تعادلاتٍ قبل أن يتلقَّى خسارته الثالثة على يد المحمد.

وتأتي مشاركة الملاكم السعودي ضمن نزالات «المكسيك ضد العالم» التي تجمع ملاكمين مكسيكيين بمنافسين من جنسياتٍ مختلفةٍ، ويتصدَّرها النزال الرئيس بين المكسيكي ساؤول «كانيلو» ألفاريز والفرنسي الكاميروني كريستيان مبيلي على لقب المجلس العالمي للملاكمة «WBC» لوزن فوق المتوسط.

وتنقل منصة «DAZN» نزالات الحدث الذي يُعدُّ من أبرز فعاليات الملاكمة المدرجة ضمن النسخة السابعة من موسم الرياض.