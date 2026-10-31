جيوفاني: دفعنا ثمن التراخي.. كاريلي: دراسة الفيصلي خلف انتصارنا

رأى الإيطالي جيوفاني سوليناس، مدرب فريق الفيصلي الأول لكرة القدم، أنَّ لاعبيه قدَّموا شوطًا أول جيدًا، لكن الأمور اختلفت في النصف الثاني خلال مواجهة الفيحاء التي كسبها الأخير بنتيجة 4ـ1 لحساب الجولة الـ 12 من دوري روشن السعودي.

وقال جيوفاني، خلال المؤتمر الصحافي بعد المواجهة: «قدَّمنا شوطًا أول جيدًا، فرضنا خلاله سيطرتنا على مجريات المباراة، وكانت الأفضلية لصالحنا، لكن الوضع اختلف تمامًا في الشوط الثاني.. لم نظهر بالقوة والتنظيم الدفاعي المطلوبين، ودفعنا ثمن التراخي والأخطاء الدفاعية، إلى جانب تأثر اللاعبين من الناحية البدنية، خاصة أنَّ الفيحاء حصل على فترة راحة أطول منا بلغت تسعة أيام».

وعن خطورة فاشيون ساكالا، مهاجم الفيحاء، ذكر المدرب الايطالي: «ساكالا لاعب خطير يمتاز بالسرعة والقدرة التهديفية، لكنني أتساءل: هل شاهدتم خطورته في الشوط الأول؟ لقد نجحنا في الحد من خطورته، إلا أنَّ تراجع أدائنا الدفاعي في الشوط الثاني منحه المساحات التي استغلها في الهجمات المرتدة، والمشكلة لم تكن في ساكالا وحده، بل في سوء التنظيم الدفاعي الذي ظهرنا به خلال الشوط الثاني، على عكس ما قدَّمناه في الشوط الأول».

من جانبه، أكد البرازيلي فابيو كاريلي، مدرب الفيحاء، أنَّ الفوز الكبير على الفيصلي يمثل دفعة معنوية مهمة للفريق ويسهم في تحسين موقعه في جدول الترتيب.

وأوضح خلال المؤتمر الصحافي: «الجهاز الفني عمل على معالجة الأخطاء وتحويل الأداء الجيد في المباريات الماضية إلى انتصار.. إن التحضير الفني والذهني ودراسة المنافس والتركيز على التوازن الدفاعي والهجومي كانت من أبرز عوامل تحقيق الفوز».