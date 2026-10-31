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حضور عالمي

2026.10.31 | 09:34 pm
شهدت بطولة «المكسيك ضد العالم»، الحدث العالمي الذي تستضيفه الرياض العاصمة السعودية ضمن موسمها الترفيهي، إقبالًا كبيرًا وعالميًّا. (المركز الإعلامي ـ موسم الرياض)
حضور عالمي

حضور عالمي

حضور عالمي