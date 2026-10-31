حضور عالمي

شهدت بطولة «المكسيك ضد العالم»، الحدث العالمي الذي تستضيفه الرياض العاصمة السعودية ضمن موسمها الترفيهي، إقبالًا كبيرًا وعالميًّا. (المركز الإعلامي ـ موسم الرياض)