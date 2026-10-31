جولة السيدات السادسة.. القادسية يتعثر.. والنصر يصعد

اختُتمت منافسات الجولة السادسة من الدوري الممتاز للسيدات بتسجيل 19 هدفًا في أربع مواجهاتٍ، انتهت بانتصارين وتعادلين.

وفرض الهلال التعادل على ضيفه القادسية 2ـ2 على ملعب كلية العناية الطبية، الخميس، ليوقف سلسلة انتصارات المتصدر، ويسجل الفريق القدساوي أول تعادلٍ له، فيما تعادل الاتحاد مع نيوم 3ـ3 على ملعب نادي جدة.

وفي المواجهتين الأخريين، كسب العلا ضيفه الأهلي 4ـ0 على ملعب أحد في المدينة المنورة، وفاز النصر على الترجي 3ـ2 على ملعب الثاني.

وحافظ القادسية على صدارة الدوري برصيد 16 نقطةً متقدِّمًا بنقطةٍ واحدةٍ على النصر، الذي صعد إلى المركز الثاني بـ 15 نقطةً، فيما حلَّ الاتحاد ثالثًا بـ 13نقطةً، والهلال رابعًا بـ 10 نقاط.

وجاء العلا خامسًا بست نقاطٍ، يليه نيوم سادسًا «5»، ثم الأهلي سابعًا «4» بعد تلقيه الخسارة الرابعة، فيما بقي الترجي في المركز الأخير دون رصيد.