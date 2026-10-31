الأحد.. أبها يعود إلى التدريبات بعد الاتحاد

يعود لاعبو فريق أبها الأول لكرة القدم، الأحد، إلى التدريبات الجماعية، استعدادًا لمواجهة الشباب على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية، ضمن الجولة الـ13 من دوري روشن السعودي، وفق ما كشفت عنه لـ«الرياضية» مصادر خاصة.

ومنح الكرواتي تيو بيريجا اللاعبين راحة عن التدريبات بعد التعادل مع الاتحاد 1ـ1، السبت، ضمن المرحلة الـ12 من الدوري.

وفي تلك المواجهة نجح أبها في خطف التعادل في الدقائق القاتلة عن طريق فيصل الصبياني «87» حينما كان الفريق الجداوي في طريقه إلى انتزاع النقاط الثلاث، بعدما تقدم بهدف السبق عن طريق الجزائري حسام عوار في الدقيقة «52».

ويحتل أبها المرتبة الأخيرة في سلم الترتيب برصيد 3 نقاط من 3 تعادلات و8 هزائم، فيما لم يحقق أي انتصار في الموسم الجاري.