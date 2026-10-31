المرة الأولى.. برايتون يفاجئ سيتي في «الاتحاد»

فاجأ فريق برايتون الإنجليزي الأول لكرة القدم مضيفه مانشستر سيتي وتغلَّب عليه بهدف دون رد، السبت، للمرة الأولى وذلك في المواجهة الـ 18 بينهما على ملعب «الاتحاد»، بعدما خسر 12 مباراة وتعادل في خمس.

وردَّ برايتون اعتباره لهزيمته أمام سيتي في الدور الرابع من كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين منتصف الأسبوع، ليرفع رصيده إلى 19 نقطة بالمركز الثالث، بينما تجمد سيتي عند 21 في الصدارة لكن بإمكان أرسنال، حامل اللقب، انتزاعها بالتعادل أو الفوز على ليفربول الأحد.

وفاجأ الدولي السويدي ياسين عياري الملعب بهدف مبكر في الدقيقة «11» من أول هجمة مؤثرة لفريقه، متجاوزًا الحارس الإيطالي جيانلويجي دوناروما من مسافة قريبة، وهو الثالث له في آخر ثلاث مباريات بالدوري «هدف واحد في مبارياته الـ 14 السابقة مجتمعة».

وكانت تلك هي المرة الأولى منذ فبراير من العام الماضي التي يستقبل فيها سيتي الهدف الأول في مباراتين متتاليتين بالدوري، وذلك بعد خسارته 1ـ2 أمام أستون فيلا نهاية الأسبوع الماضي بحسب «أوبتا».

وفي الشوط الثاني سنحت لبرايتون فرصة ذهبية لمضاعفة تقدمه بعد ثلاث دقائق فقط من البداية، عندما مرَّر عياري الكرة إلى المدافع ماكسيم دي كويبر غير المراقب، لكن البلجيكي استقبل العرضية المرتدة من أول مرة وسدَّد الكرة فوق العارضة.

ثم سدَّد السنغالي إليمان ندياي، جناح سيتي، كرة أصابت العارضة ببراعة، وكاد المدافع البرتغالي ماتيوس نونيز أن يعوّض خطأه السابق الذي تسبَّب في الهدف الأول لكن كرته أخطأت المرمى.



وقبل نهاية المباراة بنحو دقيقة أتيحت الفرصة للجناح البلجيكي جيرمي دوكو لانتزاع نقطة التعادل عندما اصطدمت كرته بالحارس الهولندي بارت فيربروجين من على خط المرمى، وتتحوّل إلى كرة ركنية لم يستفد منها الفريق.

وكما حدث في مباراة الكأس، تقدم برايتون في النتيجة، لكن هذه كانت المرة الثانية فقط التي يفتتح فيها التسجيل في مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز ضد سيتي، بعد مايو 2019 «خسارة 1ـ4».

وبهدفيه السبت عزَّز برايتون رصيده إلى 24 هدفًا وواصل أفضليته الهجومية في الدوري متفوقًا على سيتي بأربعة أهداف. ومع ذلك يتمتع الفريق بسجل دفاعي قوي، إذ وصل المباراة السادسة التي يحافظ فيها على نظافة شباكه في المسابقة، وهو رقم يفوق أي فريق آخر. كما أوقف سلسلة أهداف سيتي التي امتدت لـ24 مباراة في البطولة.