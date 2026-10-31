ألكاراز يعبر

عبر الإسباني كارلوس ألكاراز، المصنَّف الثالث عالميًّا، إلى المباراة النهائية من دورة فيينا في التنس بعد فوزه على الروسي دانييل مدفيديف 6ـ4 و7ـ6 «7ـ2»، السبت، في نصف النهائي (وكالات)