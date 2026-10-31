دورة فيينا.. ألكاراز يتجاوز مدفيديف ويبلغ المباراة النهائية

تأهل الإسباني كارلوس ألكاراز، المصنَّف الثالث عالميًّا، إلى المباراة النهائية من دورة فيينا في التنس بعد فوزه على الروسي دانييل مدفيديف 6ـ4 و7ـ6 «7ـ2»، السبت، في نصف النهائي.

ويلتقي ألكاراز في النهائي الألماني ألكسندر زفيريف، المصنَّف الأول عالميًّا الجديد، أو الأسترالي أليكس دي مينور.

وبهذا الانتصار، مدَّد ألكاراز، المتوَّج بسبعة ألقابٍ في البطولات الأربع الكبرى، سلسلة مبارياته دون هزيمةٍ في دورات فئة «500 نقطة» الموسم الجاري إلى 15 مباراةً.

وعلى الرغم من الخسارة إلا أن مدفيديف خرج بمكاسبَ مهمةٍ من أسبوعه في فيينا، إذ ضَمِن ببلوغه نصف النهائي للمرة الخامسة تواليًا في إحدى الدورات تأهله إلى بطولة الماسترز الختامية «أيه تي بي» الشهر المقبل.

وتقدَّم ألكاراز في الشوط الرابع من المجموعة الأولى بعد أن كسر إرسال منافسه الروسي الذي ردَّ مباشرةً في الشوط التالي مدركًا التعادل، وبقي الوضع كذلك حتى ارتكب مدفيديف، البالغ 30 عامًا، خطأً مزدوجًا على إرساله عند تأخره 4ـ5، مانحًا الإسباني فرصتين لحسم المجموعة، فاستغل أولاهما بنجاحٍ.

وسيواجه زفيريف، الذي سيخلف الإيطالي يانيك سينر المصاب في صدارة التصنيف العالمي ابتداءً من الإثنين، الأسترالي دي مينور، المصنَّف خامسًا، في نصف النهائي الآخر.