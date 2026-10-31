في جولتين.. ريتو يقضي على جارسيا

احتاج الياباني ريتو تسوتسومي إلى جولتين فقط لحسم مواجهته أمام المكسيكي رايموندو روخاس جارسيا بالضربة الفنية القاضية «TKO»، السبت، في النزال السادس من مواجهات «المكسيك ضد العالم» التي تحتضنها العاصمة السعودية ضمن فعاليات موسم الرياض.

ورفع تسوتسومي «24 عامًا» رصيده إلى ستة انتصاراتٍ في مسيرته الاحترافية، منها خمسةٌ بالضربة القاضية.

في المقابل، تلقَّى جارسيا «29 عامًا» خسارته الثالثة في مسيرته الاحترافية، ليتوقَّف رصيده عند 16 انتصارًا، منها 11 بالضربة القاضية.

وخاض تسوتسومي المواجهة ضمن وزن «فوق الريشة»، ودخلها بسجلٍّ خالٍ من الهزائم، في حين امتلك منافسه المكسيكي خبرةً أكبر من حيث عدد النزالات الاحترافية.

ويأتي النزال ضمن حدث «المكسيك ضد العالم» التي تجمع ملاكمين مكسيكيين بمنافسين من جنسياتٍ مختلفةٍ، ويتصدَّرها النزال الرئيس بين المكسيكي ساؤول «كانيلو» ألفاريز والفرنسي كريستيان مبيلي على لقب المجلس العالمي للملاكمة «WBC» لوزن فوق المتوسط.

وتنقل منصة «DAZN» نزالات الحدث الذي يُعدُّ من أبرز فعاليات الملاكمة المدرجة ضمن النسخة السابعة من موسم الرياض.