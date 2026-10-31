أخضر القدامى يلامس التأهل بثلاثية عمان

خطا المنتخب السعودي لقدامى لاعبي كرة القدم خطوةً مهمةً نحو بلوغ نصف نهائي بطولة كأس الخليج للقدامى بفوزه على نظيره العماني 3ـ1، السبت، على ملعب سعود بن عبد الرحمن في الدوحة، العاصمة القطرية، ضمن ثاني جولات المجموعة الأولى.

وجاءت ثلاثية الأخضر عبر العماني محمد ربيع بالخطأ في مرمى منتخبه عند الدقيقة 14، ومحمد أمين «18»، وصالح الغوينم «21»، بينما أحرز فوزي بشير الهدف الوحيد للمنتخب العماني «20+2».

ورفع المنتخب السعودي رصيده إلى أربع نقاطٍ في المركز الثاني متأخرًا بنقطتين عن العراق المتصدر بعد فوزه على الكويت 1ـ0، فيما بقي المنتخب العماني دون نقاطٍ في المركز الرابع والأخير.

ويدخل الأخضر مباراته أمام العراق، حامل اللقب، الإثنين، في ختام مشواره بدور المجموعات بفرصتَي الفوز، أو التعادل من أجل حجز مقعده في المربع الذهبي.

وتشهد البطولة مشاركة ثمانية منتخباتٍ، وُزِّعت على مجموعتين، ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعةٍ إلى الدور نصف النهائي.

وأجرى خالد القروني، مدرب المنتخب السعودي، خمسة تغييراتٍ على تشكيلته الأساسية مقارنةً بتلك التي بدأت مواجهة الكويت «1ـ1»، الجمعة، في الجولة الافتتاحية للبطولة بمشاركة منصور النجعي، حارس المرمى، وجمعان الجمعان، وكامل الموسى، وحسين النجعي، وصالح الغوينم بدلًا من مبروك زايد، حارس المرمى، وعبد الله شهيل، وماجد العمري، وسعيد الودعاني، وسعود كريري الذين وضعهم المدرب على دكة البدلاء إلى جانب أربعة لاعبين آخرين، هم عساف القرني، حارس المرمى، ومحمد نامي، وصالح الصقري، وأحمد الموسى.

في المقابل، شارك ستة لاعبين أساسيين للمباراة الثانية تواليًا، هم راشد الرهيب، ومشعل السعيد، وعبد الملك الخيبري، وعبد العزيز السعران، وناصر الشمراني، ومحمد أمين.

يشار إلى أن مباريات البطولة الخليجية تُلعَب من شوطين مدة كلٍّ منهما 20 دقيقةً، مع السماح بإجراء تبديلاتٍ غير محدودةٍ، فيما تُحسم مباريات الأدوار الإقصائية بركلات الترجيح مباشرةً في حال انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل.