4 ميداليات سعودية في آسيوية الجودو

حصد لاعبو ولاعبات نادي القادسية للجودو أربع ميدالياتٍ متنوِّعةً خلال مشاركتهم في بطولة عُمان الآسيوية المفتوحة للجودو 2026.

وجاءت الميداليات الأربع بواقع ذهبيةٍ، وفضيةٍ، وبرونزيتين، إذ انتزعت حصة المالكي الذهبية في منافسات وزن تحت 52 كيلوجرامًا، فيما حقق سعود منيع الفضية في وزن فوق 100 كيلوجرام.

وأضافت نورة الهاجري البرونزية الثالثة في حصيلة الفريق بعد مشاركتها في منافسات وزن تحت 70 كيلوجرامًا، فيما نالت رغد الزهراني البرونزية الثانية في وزن تحت 63 كيلوجرامًا.

وتأتي هذه النتائج ضمن مشاركة لاعبي ولاعبات القادسية في البطولات الخارجية بهدف تعزيز حضورهم في المنافسات القارية، واكتساب مزيدٍ من الخبرات.