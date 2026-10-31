ممتاز أشبال اليد.. الصفا والنور يواصلان الانتصار

واصل فريقا الصفا والنور انتصاراتهما في الدوري السعودي الممتاز لكرة اليد لدرجة الأشبال بعد فوزهما، السبت، ضمن منافسات الجولة السادسة من البطولة موسم 2026ـ2027.

وتغلَّب الصفا على الروضة 44ـ31 محققًا انتصاره السادس تواليًا، فيما تجاوز النور فريق العربي 60ـ36، مسجلًا فوزه الخامس على التوالي.

وفي بقية المواجهات، انتصر القارة على الترجي 33ـ25، وتفوَّق الفتح على الشباب 42ـ24، وكسب الخليج فريق الهدى 40ـ21، فيما تغلَّب الاتفاق على السلام 38ـ28، بينما حسم التعادل 28ـ28 مواجهة الخويلدية والابتسام.

وبهذه النتائج، حافظ الصفا على صدارة الترتيب برصيد 12 نقطةً، يليه النور بعشر نقاطٍ، فيما جاء مضر ثالثًا بثماني نقاطٍ، وحلَّ الاتفاق والترجي في المركزين الرابع والخامس بسبع نقاطٍ لكلٍّ منهما.

وجاء الخليج والسلام في المركزين السادس والسابع بست نقاطٍ، بينما احتل الفتح والابتسام المركزين الثامن والتاسع بخمس نقاطٍ، والشباب والهدى المركزين العاشر والـ 11 بأربع نقاطٍ، وحلَّ الخويلدية في المركز الـ 12 بنقطتين.

وبقيت فرق القارة، والعربي، والروضة دون نقاطٍ في المراكز الثلاثة الأخيرة.