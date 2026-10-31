الهلال يخسر خدمات نيفيش أمام الاتفاق

نال البرتغالي روبن نيفيش، لاعب وسط فريق الهلال الأول لكرة القدم، بطاقةً صفراء أمام الفتح، السبت، ضمن منافسات الجولة الـ 12 من دوري روشن السعودي، ستحرمه من خوض لقاء «الأزرق» والاتفاق المقبل.

وأشهر الحكم السلفادوري إيفان بارتون إنذارًا لنيفيش بعد ارتكابه مخالفةً في الدقيقة 74 من مباراة فريقه مع الفتح.

ودخل البرتغالي المباراة مهدَّدًا بالإيقاف لحصوله على ثلاث بطاقاتٍ صفراء قبلها أمام كلٍّ من الخليج، والاتحاد، والقادسية على الترتيب.

وبنيله إنذارًا جديدًا، أصبح في رصيده أربع بطاقاتٍ صفراء، ما يوُجب إيقافه مباراةً واحدةً تلقائيًّا.

وسيفتقد الفريق العاصمي خدماته في مباراته مع الاتفاق على ملعبه، السبت المقبل، لحساب الجولة الـ 13.