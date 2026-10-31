ثنائية تكتب أطول سلسلة انتصارات هلالية على الفتح

كسر فريق الهلال الأول لكرة القدم أطول سلسلة انتصاراتٍ متتاليةٍ له أمام الفتح، وهزمه على ملعب «المملكة أرينا» في الرياض 2ـ0، مساء السبت، ضمن الجولة الـ 12 من دوري روشن السعودي.

وجاء الهدفان بتوقيع الإنجليزي أولي واتكينز، رأس الحربة، والبرتغالي روبن نيفيش، لاعب الوسط، في الدقيقتين 12 و90+1 من المباراة.

وأحرز نيفيش هدفه من ركلة جزاءٍ، احتاج الحكم السلفادوري إيفان بارتون إلى العودة لمشاهدتها عبر شاشة تقنية «VAR» قبل احتسابها.

وهزم الهلال الفريق الأحسائي للمرة السابعة على التوالي في دوري المحترفين، محطِّمًا رقمه السابق، الذي يبلغ ستة انتصاراتٍ متتالية، وسجَّله مع بدء مواجهاتهما على صعيد البطولة بين عامَي 2009 و2012.

وتابع الفريق العاصمي مسيرة انتصاراته في النسخة الجارية من دوري روشن السعودي محققًا فوزه الخامس على التوالي، ليكرِّر السلسلة التي انطلق بها في البطولة.

ورفع الهلال رصيده إلى 30 نقطةً، وعاد إلى صدارة جدول الترتيب بفارق نقطتين عن القادسية الذي لعب مباراةً إضافيةً، والنصر المتساوي معه في عدد المباريات.

في المقابل، تواصلت نتائج الفتح السلبية بتلقيه الخسارة الثالثة على التوالي والسادسة خلال آخر سبع جولاتٍ، وتجمَّد رصيده عند ست نقاطٍ في المركز الـ 16، أحد مواقع الهبوط.